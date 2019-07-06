Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme

Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme

Oscar ödüllü Kevin Spacey'i tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti

Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme - Sayfa 1

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti

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Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme - Sayfa 2

 Will Little'ın avukatı Mitchell Garabedan, ya da mahkeme davadan vazgeçilme gerekçesi hakkında detaylı bilgi vermedi. Spacey hakkında ceza kavuşturmanın devam edeceği belirtildi.

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Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme - Sayfa 3

Cape and Islands Bölge Savcısı Mchael O'Keefe, 2018'in Aralık ayında yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletnde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti. 

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Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme - Sayfa 4

Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

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