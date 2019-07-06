Tacizle suçlanan Kevin Spacey'i rahatlatan gelişme
Oscar ödüllü Kevin Spacey'i tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti
Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti
Will Little'ın avukatı Mitchell Garabedan, ya da mahkeme davadan vazgeçilme gerekçesi hakkında detaylı bilgi vermedi. Spacey hakkında ceza kavuşturmanın devam edeceği belirtildi.
Cape and Islands Bölge Savcısı Mchael O'Keefe, 2018'in Aralık ayında yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletnde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti.
Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.