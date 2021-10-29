'Tacize uğradım, ahlaksız teklif aldım' deyip EDHO yıldızı Arzu Yanardağ itiraf etti: Ensest...
Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba başrollerini paylaştığı ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Candan karakteriyle ekrana gelen manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, 25 yıldır oyunculuk hayatıyla ilgili yaptığı itiraflarla olay oldu.
İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 13.Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katılan Yanardağ, ‘Türk sinema sektöründe kadın oyuncu olmak’ konulu söyleşiye katıldı. Etkinlikte Arzu Yanardağ, eskiden başına gelenleri anlattı.
Pandemi sürecinin her sektörü olduğu gibi sinema sektörünü de etkilediğini ifade eden Yanardağ, “Gerçekten çok kötü filmler var. İşin aslı artık sinemaya gittiğimizde seçim yapmak istediğimizde bir Türk filmi tercih etmiyoruz. Çünkü genelde o sinema salonuna girip çok kötü işler izleme olasılığımız çok yüksek." dedi.
1-2 hafta vizyonda kalıyor: Yanardağ "İyi işlerin dijital kanallarda yayınlanıyor olması ve izleyiciye daha kolay ulaşması da buna bir etken. Ama ben yine toparlayacağına inanıyorum çünkü yine güzel işler var ancak çok da görünür olmuyor, 1-2 hafta vizyonda kalıyor." ifadelerini kullandı.
İyi filmlere gitmek yeterli: "Hani çok da izleyiciye ulaşması mümkün olmuyor" diyen Yanardağ "Ama iyi ki bu festivaller var. Çünkü festivaller çok iyi filmlerin izleyiciye ulaşması için gerçekten çok değerli. Festivalleri takip etmek ve tavsiye üzerine iyi filmlere gitmek yeterli diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.