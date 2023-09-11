Tacizciler yüzüne kaldırım taşı fırlatmıştı! O genç kız ilk kez konuştu

“Öldürme seviyesinde nasıl taşı alır da çocuğun yüzüne fırlatırsın"

Kızının başına gelen olayı duyduğu an büyük korku yaşadığını, kişilerin en büyük cezayı almasını istediğini ifade eden anne Sevil K., “Kızım, tanımıyor kişiyi, hatta okul müdürüyle konuştum, birkaç ay öncesinden nakille geliyor bu çocuk, sadece okulda 2 kere gördüklerini söylediler. Öğretmenler bile çocuğu tam görmemişken benim çocuğum bu insanı nasıl tanısın. Orada kitap almaya gelen onlar da çocuklar, benim çocuğum da oradan kitap almaya gidiyor. İtiş kakış oluyor, öldürme seviyesinde nasıl taşı alır da çocuğun yüzüne fırlatırsın, insanın vicdanı almıyor, aklım hiç almıyor. Allah korusun benim çocuğuma bir şey olmuş olsaydı 4 gündür ateşler içerisindeydim, cehennemde yaşıyor gibiydik, çok şükür bir şey olmadı, bizim yanımızda, Allah bize bağışladı. Ama herkesin yaptığı hatanın bedelinin olduğunu öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Nefes alamıyor 4 gündür, biz nefes alamıyoruz. Bir yudum su içemedi, acilde sadece serumla beslendi biz de aynı durumdaydık, ağlayarak, sıçrayarak uyandı. Kendi halinde bir kız bizim evimizde, 'neredesin kızım' diye seslendiğimde sesi sonradan gelen bir kız, şimdi yanımızdan ayrılamıyor. Dışarı çıksak da bizim yanımızda, evde olsak da bu çocuklarımıza neden bunu layık görüyorlar. Allah başkasına yaşatmasın, gerçekten çok kötü, berbat bir duygu. Kimseye cevap vermiyoruz, kimseyle iletişimimiz yok, kanun arkamızda, yanımızda ne ceza verilirse onu bekliyoruz, inşallah da güzel bir ceza alırlar. Büyük kızımla yolda, tramvaydaydım, eşim bana ‘neredesin, çocuğun dizine taş atmışlar, dizi kırılmış’ dedi. Eşim o sinirle anlamıyor, çocuğumun dişleri kırılmış, burnu yarılmış. Ben acile geldim, çocuğum baygın şekildeydi, arkadaşı, kızımı acile getiren bir adam vardı ‘Ben yoldan geçerken aldım, bir vatandaşım’ dedi. Sonra eşim geldi, adam; ‘Ben size bulacağım, tanıdık çıkar’ falan deyince eşim, ağabey sen bunların kesin tanıdığısın, bizden uzaklaş’ dedi. Babası olduğunu söylemedi yoksa işler daha da büyüyebilirdi” dedi.