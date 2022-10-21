"Tabuları yıkacağım" demişti! Tuğba Özerk'in göğüs dekolteli klibi sosyal medyayı salladı!
Şarkıcı Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı şekilde tek celsede boşanmıştı. Ayrılık sonrası kendini işine veren 42 yaşındaki sanatçı Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümünde Çalkala şarkısını kendine has tarzıyla yorumladı. Özerk'in çektiği göğüs dekolteli klibi ise sosyal medyayı salladı.
Ünlü besteci-müzisyen Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümün lansman şarkısını seslendiren Tuğba Özerk daha önce tabuları yıkacak bir klip çekeceğini duyurmuştu.
''Çalkala" şarkısının seslendiren ünlü şarkıcı Tuğba Özerk çektiği klip ile sosyal medyaya damga vurmayı başardı. Özerk, klibinde iddialı göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki sanatçı klibinin tanıtımı sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına Özerk'in takipçileri "Of kıyafetlerle çok güzel olmuş be", "Kadının hem kendi hem sesi güzel" "Klip göze gönle hitap ediyor", "Sesine sağlık", "Gerçekten de işinizde çok iyi olduğunuz her paylaşımınızda ortaya çıkıyor" gibi yorumlarda bulundular.
Ayrıca Çalkala klibi ile tabuları yıkacağını söyleyen Tuğba Özerk'e bazı kullanıcılar "Pek yıkılan tabu göremedik dekolte dışında" yorumunda bulundu.