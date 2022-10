"Tabuları yıkacağım" demişti! Tuğba Özerk'in göğüs dekolteli klibi sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 42 yaşındaki sanatçı klibinin tanıtımı sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına Özerk'in takipçileri "Of kıyafetlerle çok güzel olmuş be", "Kadının hem kendi hem sesi güzel" "Klip göze gönle hitap ediyor", "Sesine sağlık", "Gerçekten de işinizde çok iyi olduğunuz her paylaşımınızda ortaya çıkıyor" gibi yorumlarda bulundular.