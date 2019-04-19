T2 Trainspotting filminin yıldızı Bradley Welsh kurşunlanarak öldürüldü
2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü.
2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde silahla vurularak öldürüldü.
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İskoçya polisinden yapılan açıklamada 42 yaşındaki Bradley Welsh'in dün gece yarısı silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
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Suikaste kurban gitmiş olabilir: Edinburgh'un West End bölgesindeki Chester Caddesi'nde dün akşam saat 8.00 sularında gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatan polis ünlü oyuncunun suikasta kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
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T2 Trainspotting'deki rolü ile adından sıkça söz ettiren Bradley Welsh'in ayrıca boks şampiyonluğu da bulunuyor. İngiliz uyruklu Bradley Welsh, oyunculuk haricinde televizyonda da şov programları yaptı.
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