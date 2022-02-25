SWIFT nedir? Rusya SWIFT'ten çıkarsa ne olur? Daha önce çıkarılan ülke oldu mu? Meğer 8 yıl önce...
Rusya'nın dün başlattığı Ukrayna'ya yönelik harekât sürerken, 'Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor' diyen Putin'e karşı Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Japonya finansal sert yaptırımlar açıkladı. Bu yaptırımlarda SWIFT sisteminin özel bir yeri var. Bu konudaki gelişmeler nasıl şekilleniyor?
Avrupa, Rusya'ya ne yaptırımlar uygulayacak?
AB üyesi ülkeler, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak daha öncekilere ek olarak yeni yaptırımlar devreye aldı.
Bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedefliyor: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın en önemli sermaye piyasalarına erişimini önleyen mali yaptırımların bulunduğunu belirttiği açıklamasında "Rusya bankacılık piyasasının yüzde 70'ini hedefleyen bu yaptırımlar, Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonu yükseltecek ve Rusya sanayisinin temelini yıpratacak." ifadelerini kullandı.
Ek yaptırım paketi: İngiltere tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyururken, Japonya da yaptırım paketinin kapsamını genişletti.
Yeni borç ve öz sermaye kısıtlama: ABD yönetimi de Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine eklerken, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını dondurdu. Sberbank ile Gazprom da dahil olmak üzere 13 büyük Rus kurumuna yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.