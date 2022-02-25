SWIFT nedir? Rusya SWIFT'ten çıkarsa ne olur? Daha önce çıkarılan ülke oldu mu? Meğer 8 yıl önce...

Yeni borç ve öz sermaye kısıtlama: ABD yönetimi de Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine eklerken, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını dondurdu. Sberbank ile Gazprom da dahil olmak üzere 13 büyük Rus kurumuna yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.