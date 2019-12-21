Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sabaha kadar dans

Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi önemli projelerde yer alan şarkıcı ve oyuncu ve makyöz Suzan Kardeş, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu 'okey' işareti ile gösteren Kardeş, sevgilisinin adını vermedi.