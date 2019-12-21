Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sabaha kadar dans
Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Sevgilisiyle sabaha kadar dans eden Suzan Kardeş, çıkışta magazin muhabirlerine 'Okey' işareti yaptı.
Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi önemli projelerde yer alan şarkıcı ve oyuncu ve makyöz Suzan Kardeş, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu 'okey' işareti ile gösteren Kardeş, sevgilisinin adını vermedi.
125
Suzan Kardeş, son yıllarda revaçta olan genç sevgili akımına uyarak kendine 25 yaş küçük bir sevgili yaptı. Mutlu olduğu her halinden belli olan Suzan Kardeş, sevgilisine sıkı sıkı sarıldı.
225
59 yaşındaki ünlü sanatçı, kendisinden 25 yaş küçük olan yeni aşkıyla objektiflere sarmaş dolaş yakalandı.
325
Suzan Kardeş, bir eğlence mekanında gece boyunca genç sevgilisiyle dans ederek eğlendi.
425