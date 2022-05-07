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Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu

Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla nefes kesti.

Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla da konuşulan Aslı Bekiroğlu, bu sefer de iç çamaşırsız hırka giyme akımına uydu.

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Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu

Son dönemlerde moda olan iç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Bekiroğlu pozlarını Instagram hesabından paylaştı. 

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Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu

Pozlarına 'ama hava soguk' notunu düşen Bekiroğlu'na beğeni ve yorum yağdı. 

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Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu

Bekiroğlu'nun pozlarına komedyen ve oyuncu Sergen Deveci "Ben de caption bulamayınca havaya sığınıyorum" yorumu yaptı. 

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