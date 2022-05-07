Sütyensiz pozlarını paylaştı! Aslı Bekiroğlu nefes kesti: Mahrem görüntüleri ifşa olmuştu
Son dönemin çok konuşulan isimlerinden 26 yaşındaki Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla nefes kesti.
Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla da konuşulan Aslı Bekiroğlu, bu sefer de iç çamaşırsız hırka giyme akımına uydu.
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Son dönemlerde moda olan iç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Bekiroğlu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
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Pozlarına 'ama hava soguk' notunu düşen Bekiroğlu'na beğeni ve yorum yağdı.
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Bekiroğlu'nun pozlarına komedyen ve oyuncu Sergen Deveci "Ben de caption bulamayınca havaya sığınıyorum" yorumu yaptı.
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