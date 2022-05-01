Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum
Cihangir'de objektiflere yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi.
Arka Sokaklar'a çocuk iken giren ve dizide büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde Camdaki Kız'da rol alıyor. Geyik, önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
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Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Geyik, sütyesiz tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Keyifli halleriyle gözden kaçmayan Geyik, basın mensuplarıyla sohbet ederek sorularını cevapladı.
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Geyik, "Arkadaşlarınızla beraberdiniz, neler yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.
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