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Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum

Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum

Cihangir'de objektiflere yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum

Arka Sokaklar'a çocuk iken giren ve dizide büyüyen Yüsra Geyik şimdilerde Camdaki Kız'da rol alıyor. Geyik, önceki akşam Cihangir'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum

Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Geyik, sütyesiz tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum

Keyifli halleriyle gözden kaçmayan Geyik, basın mensuplarıyla sohbet ederek sorularını cevapladı. 

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Sütyensiz poz veren Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme! İnanılmaz, kendime şaşırıyorum

Geyik, "Arkadaşlarınızla beraberdiniz, neler yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.  

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