Sütlü tatlıya hayır diyemeyenlerin bayılacağı Saray Lokumu nasıl yapılır?
Lokum Türk mutfağının en değerli hazinelerinden biri. Saray lokumu ise lokumun en leziz hali olabilir. Bol süt içeriğiyle çok da sağlıklı ve besleyici olan sultanların damağına layık bu lokumları sevdiklerinize gururla ikram edeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Bu tarif sütlü tatlı tariflerinin en güzellerinden biri olabilir. Kırılmadan çatlamadan kolayca sarılan nefis saray lokumu tarifi isteyen varsa tarifimizi mutlaka denesin. Hafifliği ve muhteşem lezzetini çok seveceksiniz. Hadi buyurun tarifimize.
Saray Lokumu Malzemeleri
Dışı için:
2 su bardağı hindistan cevizi
1 avuç damla çikolata
Krem şantisi için:
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Saray Lokumu Yapılışı
Tereyağ ve vanilya hariç tüm muhallebi malzemeleri karıştırılarak pişirilir.
Ocağın altı kapatıldıktan sonra vanilya ve tereyağ eklenerek mikser ile güzelce çırpılır. Büyük fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serilip tabanın tamamı hindistan cevizi ile kaplanır. Yağlı kağıt rulo yaparken kolaylık sağlayacaktır.