Suskunluğunu bozdu, Yeni Parti'deki isim krizini anlattı! “Kullanmayın dedik, bizi dinlemediler”

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel liderliğinde CHP’den ayrılan milletvekilleri Yeni Parti’yi kurdu. Yeni Parti’nin kuruluşunun yanı sıra ismi de tartışma yarattı.

Yeni Parti’nin isminin Yenilik Partisi ile taşıdığı benzerlik de kulislerde konuşulan konular arasında yer aldı.

Barış Yarkadaş’a konuşan Öztürk Yılmaz suskunluğunu tv100 için bozdu. Yılmaz, Yeni Parti ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre; isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’a yapılan başvurunun ardından yargının kararı bekleniyor.

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Yenilik Partisi’nin Genel Başkanı olan Öztürk Yılmaz’ı aradım. Öztürk Yılmaz’a “Sizin tarafı olduğunuz bir konu var mı? Yeni Parti ile bu konuyu konuştunuz mu?” diye sordum.

Öztürk Yılmaz Türk televizyonlarında ilk kez bu konuya açıklık getirdi. Ve şunları söyledi:

"ÖZGÜR ÖZEL İLE KONUŞTUK"

Yeni Parti olarak kurulan partinin bu ismi kullanamayacağına ilişkin tartışmalar ve buna ilişkin kulis haberleri doğrudur. Biz hem isim konusunu hem de farklı konuları Yeni Parti’nin yöneticileri ile konuştuk. Ben bizzat Özgür Özel ile konuştum. Özgür Özel bana geldi. Oturduk. Bu konuyu konuştuk. Bizim dışımızda parti heyetlerimiz de bu konuyu müzakere ettiler. Konuşulan tüm konular kısa sürede netliğe kavuşacak.

"YENİ PARTİ'NİN İSİM KONUSU BİZ OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ"

Biz Yenilik Partisi olarak seçime girme yeterliliği olan bir partiyiz. Ancak Yeni Parti’nin seçime girme yeterliliği yok. Yeni Parti’nin isim konusu biz olmadan çözülebilecek bir konu değil. Yargıtay daha önce de Yeni Parti ismi ile kurulan bir partiye isim benzerliği yüzünden izin vermemişti. Biz de bunu basından görmüştük. Yargıtay bu tür konularda itiraza gerek görmeden resen kararlar alıyor.

"BU İSİMLE KURMAYIN DİYE UYARDIK"

Biz aslında arkadaşlarımızı Yeni Parti kurulurken bu isimle parti kurmayın diye uyardık. Ben bununla ilgili video çektim. Fakat bizi dinlemediler. Ciddiye almadılar. Biz de bunun üzerine Yargıtay’a itiraz ettik. Bu sorunu bizimle çözmek zorundalar. Aksi takdirde Yeni Parti ismi ile seçime giremezler. Yargıtay kongre yapsalar bile bunları kabul etmez. Ben arkadaşlarımıza konunun ciddiyetini görüp bize geldiklerinde de bunları aktardım.

"ÇOK YAPICI DAVRANDIK"

Biz çok yapıcı davrandık. Sonuçta biz de siyaset yapıyoruz. Müzakereler için özen gösteriyoruz. Muhalefeti toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu durum başka bir muhalefet partisinin başına gelse tutumumuz yine aynı olurdu. Ancak bir de şu bilinsin: Bu konu kesinlikle bizden sızmadı. Biz kesinlikle bu konuyu konuşmadık. Hatta Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarıma da talimat verdim. Sakın bu müzakerelere ilişkin medyaya herhangi bir şey sızmasın ama bu konu Yeni Parti kaynaklarından sızdı. Yakın bir zamanda tekrar görüşeceğiz. Sorunun çözümü için çaba gösteriyoruz. Zira Yeni Parti’nin ismini de değiştiremezler. Çünkü partinin ismi tescilli değil.