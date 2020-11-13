Şuşa’da 28 yılın ardından ilk cuma namazı! Askerler saf tuttu
AZERBAYCAN ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yılın ardından ilk kez cuma namazı kılındı.
Azerbaycan ordusu, 28 yıldır Ermeni işgali altında olan sembol şehirlerden Şuşa'yı 28 yıl sonra Ermeni esaretinden kurtarmıştı. Esarettin kurtulan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.
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Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da ilk kez 28 yıl sonra Yukarı Gövher Ağa Camisinde cuma namazı kılındı.
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Askerler caminin çatısında nöbet tuttu...
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