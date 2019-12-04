Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan fena yakalandı! Merdivenlerde dudak dudağa...

2013 yılında Survivor'a katılan ve üçüncülük elde eden Murat Ceylan, 2018 yılında da Survivor Ünlüler-Gönüllür yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştı. Son olarak ise Survivor 2019 yılında sunuculuk yapan Ceylan, sevgilisiyle bir AVM'nin merdivenleriyle fena yakalandı.