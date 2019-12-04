Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan fena yakalandı! Merdivenlerde dudak dudağa...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2019'da yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan, sevgilisiyle fena yakalandı.
2013 yılında Survivor'a katılan ve üçüncülük elde eden Murat Ceylan, 2018 yılında da Survivor Ünlüler-Gönüllür yarışmasında Gönüllüler takımında yer almıştı. Son olarak ise Survivor 2019 yılında sunuculuk yapan Ceylan, sevgilisiyle bir AVM'nin merdivenleriyle fena yakalandı.
Murat Ceylan ve sevgilisi Lera Marchuk'un aşk dolu dakikaları objektiflere yansıdı. Yürüyen merdivende sevgilisini dudağından öpen Ceylan'ı görenler gözlerini çiftten alamadı.
Kısa bir alışveriş turuna çıkan Murat Ceylan ile sevgilisi Lera Marchuk, alışverişlerini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldılar.
Peki, Murat Ceylan kimdir?
15 Mayıs 1991 doğumlu olan Murat Ceylan İstanbul'da doğdu. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Celyan müzik dersleri aldı.