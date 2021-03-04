Survivor'ın kamera arkasını Aycan Yanaç anlattı! Tüm merak edilenlere cevap

TV8 ekranlarında yayımlanan ve en çok izlenen yarışma programı Survivor'ın kamera arkasında neler olduğu hep bir merak konusu... Yarışmacıların özel hayatına dair neleri nasıl yaptıklarının cevabı ise ilk kez yanıt buldu. Geçtiğimiz yıl Survivor'da yarışan futbolcu Aycan Yanaç, merak edilen o sorulara cevap verdi.