Survivor'ın güzeli Berna Keklikler'den iddialı havuz pozu! 'Havuz güzeli'
TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medyadan iddialı bir havuz pozunu paylaştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programının ardından 2017'de Survivor'ın güzel yarışmacısı olarak dikkatleri üzerine çeken Berna Keklikler, sosyal medya hesabı Instagram'dan iddialı bir havuz pozunu paylaşarak takipçilerini mest etti.
Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.
İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de adını duyuran Keklikler televizyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncuya, ''Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun?'' gibi yorumlar yapıldı.
Survivor 2017'nin Gönüllüler kadrosunda yer alan Berna Keklikler, Stil Avcıları'nın yarışmacılarından biri olmuş ve Survivor'da ilginç çıkışlarıyla damga vurmuştu.