Survivor'ın güzeli Berna Keklikler'den iddialı havuz pozu! 'Havuz güzeli'

İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de adını duyuran Keklikler televizyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncuya, ''Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun?'' gibi yorumlar yapıldı.