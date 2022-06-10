Survivor'ın gözde ismi Batuhan Karacakaya'nın 'Melisa!' sevinci! Bakın kim çıktı..
25 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya'yı Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i olarak bilenler gözlerine inanamıyor. Kısa sürede Survivor ile gündeme oturan yakışıklı yarışmacı Batuhan Karacakaya her sevincinde 'Melisaaa!' diye bağırıyordu... Karacakaya'nın Melisa'sı meğer kardeşiymiş.
Survivor All Star 2022'de boy gösteren ve gündeme damga vuran Batuhan Karacakaya sivri çıkışları, dobralığı ve girdiği polemikleriyle yine gündeme düşmeyi başardı.
Başarılı yarışmacı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Yarışmanın sonuna doğru yaklaşırken finale hangi isim kalıcağı ise merak konusu.
Survivor 2021'de yarışan ve yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya şimdilerde Survivor All Star'da yarışıyor.
Yarışmada oyun kazanınca "Melissa" diye seslenmesi akıllara kazınırken bu kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Survivor Batuhan'ın Melissa'sı kız kardeşi çıktı! Melissa Karacakaya yeni pozları ile sosyal medyayı salladı!