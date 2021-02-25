Survivor'ın Cemal Hünal'i Sadakatsiz'e damgasını vurdu Asya'nın intikamı olay!
Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Cemal Hünal damgasını vurdu. Sosyal medyada Asya'nın intikam anları en çok konuşulan oldu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle Twitter'ı yine birbirine kattı. Survivor'da diskalifiye olunca Survivor'da Sadakatsiz dizisine transfer olan Cemal Hünal dizideki heyecanı doruklara çıkardı.
Cemal Hünal, Asya'nın üniversiteden arkadaşı olan Sinan olarak yıllar sonra Asya'nın karşısına çıktı. Asya'nın zor zamanlar geçirdiğini öğrenen Sinan hemen duruma el koydu ve onunla bir kaçamak planladı.
Başta bu fikre sıcak bakmayan Asya, Volkan'ın onu kıskandığını anlayınca kabul etti.
Sinan ve Asya soluğu İstanbul'da aldı. İkili burada çok eğlenceli vakit geçirdi. Ancak Volkan Asya'nın izini sürmeye devam etti.