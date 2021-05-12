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Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor

Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor

Survivor yarışmasında 11 Mayıs Salı akşamı yine bir veda yaşandı. Eleme adayları arasından bir isim Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor

Geçtiğimiz günlerde bir kadın oyuncunun elenmesinin ardından Survivor'da yeni takımlar oluştu. Eleme adayları ise şaşırttı. Mavi ve kırmızı takımlar strateji yapıp Batuhan ve Poyraz'ı eleme adayı olarak gösterdiler. Oyundan sonra ekrana gelen eleme konseyinde sms oylaması sonuçlarına göre birinci olan isim belli oldu.

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Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor

Survivor'da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms birincisi Poyraz oldu. Mavi takımın sms ikincisi ise Steven oldu. Kırmızı takımda ise en fazla oy alan yarışmacı Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazanmıştı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan’ı, mavi takım Poyraz’ı aday olarak gösterdi.

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Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor

Son bölümdeki konseyde ise mavi takımda sms birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düştü. Steven'ın da oylama ikinci olması nedeniyle, mavi takımın eleme adayları Sergen ve Dora oldu.

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