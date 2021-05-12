Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi finale adım adım yaklaşıyor
Survivor yarışmasında 11 Mayıs Salı akşamı yine bir veda yaşandı. Eleme adayları arasından bir isim Survivor hayallerine veda etmek zorunda kaldı.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın oyuncunun elenmesinin ardından Survivor'da yeni takımlar oluştu. Eleme adayları ise şaşırttı. Mavi ve kırmızı takımlar strateji yapıp Batuhan ve Poyraz'ı eleme adayı olarak gösterdiler. Oyundan sonra ekrana gelen eleme konseyinde sms oylaması sonuçlarına göre birinci olan isim belli oldu.
Survivor'da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms birincisi Poyraz oldu. Mavi takımın sms ikincisi ise Steven oldu. Kırmızı takımda ise en fazla oy alan yarışmacı Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazanmıştı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan’ı, mavi takım Poyraz’ı aday olarak gösterdi.
Son bölümdeki konseyde ise mavi takımda sms birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düştü. Steven'ın da oylama ikinci olması nedeniyle, mavi takımın eleme adayları Sergen ve Dora oldu.