Survivor'da yeni takımlar belli oldu iki isim ilk defa ayrıldı Yasin hastanelik oldu
Finale çok az bir zaman kala Survivor 2020'ye Yasin'in sakatlığı damga vurdu. Sercan ve Elif ilk defa ayrı takımlara düştü yeni takım kaptanları belli oldu.
Survivor'da bir gün ara verilmenin ardından yeni bölüm dün akşam sevenleriyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım arasında heyecan doruğa çıktı. Parkurda adeta fırtına gibi esen 2 takım yarışmacıları, ödüle sahip olabilmek için son ana kadar mücadele etti.
Son defa belirlenen takımlarda yeni kaptanlar Cemal Can ve Berkan oldu. Cemal Can mavi takıma Yasin ve Sercan'ı seçerken, ilk defa kaptan olan Berkan ise Elif ve Barış'ı kırmızı takıma dahil etti.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda mücadele eden iki takım yarışmacıları da ödülü fazlasıyla istiyordu.
Cemal Can, Sercan ve Yasin'in yer aldığı mavi takım, Barış, Berkan ve Elif'in yer aldığı kırmızı takım yarışmacılarıyla karşı karşıya geldi. Ödül oyununu baştan sona üstün götüren mavi takım 10-4 gibi açık farkla ödülü kazanmayı başardı.