Survivor'da Yasin'in mesajını Danla Bilic ifşa etti Cemal Can dostunu savundu
Survivor'da son iletişim ödülü oyununu da Gönüllüler takımı kazandı. Cemal Can, arkadaşlarıyla konuşurken Danla Bilic, Survivor Yasin'in mesajını ifşa etti ve ortalık karıştı.
Survivor'ın son bölümü dün akşam yine heyecan dolu bir bölümle yayımlandı. Gönüllüler takımında ise yakınlarıyla konuşma heyecanı vardı. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler, adada özel olarak hazırlanmış odada bu haftanın ödülü olarak beş arkadaşı ile WhatsApp grubu kurarak hasret giderdi.
WhatsApp üzerinden yakınlarıyla konuşan Survivor yarışmacıları hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşarken Cemal Can telefonu eline aldığında işler karıştı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Cemal Can, Bilic ile konuşurken öğrendiği şeyle Yasin'e kızdı.
Danla Bilic'in Yasin hakkında yazıklarını herkes okudu. Danla Bilic mesajında, Cemal Can'ı Yasin konusunda uyardı. Cemal Can, Danla’dan gelen mesajı paylaşarak, Yasin’in Instagram’dan Danla’ya şişko dediğini açıkladı.
Danla Bilic, "Yasin bana Instagram’dan geçen sene şişman diye mesaj atmış. Bunu eline koluna ağaca artık nereyi bulursan yaz ve unutma. İkincisi arabayı kazanamayacağını bildiği için seninle anlaşma yaptı. Bir daha sakın kabul etme bu da ikincisi. Şimdi miyavlayabiliriz" mesajını attı.