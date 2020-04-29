Survivor'da Yasin'in mesajını Danla Bilic ifşa etti Cemal Can dostunu savundu

Danla Bilic, "Yasin bana Instagram’dan geçen sene şişman diye mesaj atmış. Bunu eline koluna ağaca artık nereyi bulursan yaz ve unutma. İkincisi arabayı kazanamayacağını bildiği için seninle anlaşma yaptı. Bir daha sakın kabul etme bu da ikincisi. Şimdi miyavlayabiliriz" mesajını attı.