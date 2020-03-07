Survivor'da Yasin 'Öp bir kere' deyip Evrim'in üstüne yürüdü gerginlik de yaşandı
MasterChef yarışmasıyla tanınıp Survivor 2020 yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz, Evrim'e yaptığı şaka ile arkadaşlarını eğlendirdi. Ödül oyununda ise Yasin ve Berkan arasında gerginlik yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla herkesi ekranlara kilitleyen Survivor 2020 dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu yarışmaların arasında eğlenceli anlar da yaşandı. Gönüllüler takımındaki Yasin ve Evrim'in şakalaşmaları diğer Survivor yarışmacılarını güldürdü.
Survivor'da Evrim'in balıklardan korktuğunu fark eden Yasin, arkadaşına bir şaka yaptı. Yasin elinde tuttuğu balıkları, 'öp bir kere' diyerek üstüne doğru getirip yüzüne götürdü.
üyük korku yaşayan Evrim, bir anda çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Yarışmanın başından beri Yasin hakkında birçok kez eleştiride bulunan Evrim, bu kez samimi ifadeler kullandı.
Evrim, bu kez verdiği röportajda takım arkadaşı hakkında "Yasin çocuk kalpli bir adam, git gelleri var. Tartışıyoruz ama kavga etmiyoruz" dedi.