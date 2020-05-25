Survivor'da ünlü isimler Anlat Bakalım'da yarıştı! İşte Anlat Bakalım kazananı

"Anlat Bakalım'de neler oldu?": Survivor'da Anlat Bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Anlat Bakalım’ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu. Evrim ve Yılmaz Morgül ile Hadise ve Yasin ikilileri ise 12'şer kelime bilerek 2. oldular.