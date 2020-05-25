Survivor'da ünlü isimler Anlat Bakalım'da yarıştı! İşte Anlat Bakalım kazananı
Survivor yarışmacıları bayrama özel haftanın ikinci Anlat Bakalım oyununa Türkiye'den yayına bağlanan ünlü isimlerle oynadı. Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Hadise, Sarp Apak, Yılmaz Morgül Anlat Bakalım'da yarıştılar.
Survivor 2020 yarışmacılarının her birinin bir ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana geldi. Survivor 2020’de Anlat Bakalım oyununda ünlü isimler yarışmacılarla beraber bilmeye çalıştılar. 24 Mayıs Pazar günü yayımlanan yeni bölüm izleyenleri gülme krizine soktu.
"Anlat Bakalım'de neler oldu?": Survivor'da Anlat Bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Anlat Bakalım’ı kazanan takım 13 kelime ile Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi oldu. Evrim ve Yılmaz Morgül ile Hadise ve Yasin ikilileri ise 12'şer kelime bilerek 2. oldular.
İşte oyunun skorları:
Sercan - Burak Yılmaz: 7
Aycan - Emre Belözoğlu: 7
Berkan - Gupse Özay: 9
Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10
Yasin - Hadise: 12
Elif - Murat Dalkılıç: 10
Evrim - Yılmaz Morgül: 12
Cemal Can - Ezgi Mola: 13
Nisa - Enis Arıkan: 9
Ardahan - Sarp Apak: 10
Barış - Cedi Osman: 10