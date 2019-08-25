Survivor'da ünlenen Anıl Tetik'in zor anları kız arkadaşlarıyla 8 kişi araca binmeye çalıştı
Survivor'a 2 kere katıldıktan sonra dizi ve film oyuncusu olan Anıl Tetik, önceki gece kalabalık bir arkadaş grubuyla aynı araca 8 kişi binmeye çalışınca zor anlar yaşadı.
Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde rol alan Anıl Tetik, geçtiğimiz gün bir arkadaş grubuyla görüntülendi. Bebek'te yemek yedikten sonra geç saatlere kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Tetik, arabaya bindiği anda ise zor anlar yaşadı.
8 kişilik arkadaş grubuyla 5 kişilik bir araca binmeye çalışan Anıl Tetik, önce arkaya oturmak istedi ancak bu şekilde olmayacağını anlayınca ön koltuğa geçti. Arkadaki kız arkadaşları ise kucak kucağa oturmak zorunda kaldı.
5 kişilik araca 8 kişi ile binmeye çalışan Tetik’in etrafını o sırada çiçek satıcıları da sardı. Zor anlar yaşayan oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte araca bindikten sonra hızla uzaklaştı.
Peki Anıl Tetik kimdir?: Tetik, 1 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de doğdu. Aslen Kırklarelilidir.