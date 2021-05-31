Survivor'da son eleme adayı şaşırttı Acun Ilıcalı'dan Survivor finali açıklaması!
Survivor'da mavi ve kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'ın son eleme adayı ise herkesi şaşırttı.
TV8'de yayımlanan Survivor'ın son bölümünde kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi. Dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken kaybeden takımdan ise bir eleme adayı çıktı.
Dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj için bayrak yarışına kımızı takımdan Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Ayşe çıktı. Avantaj oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
İkinci dokunulmazlık oyunu zorlu bir parkurda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri geçtikten sonra finalde iki aşamalı bir atışla karşılaştı.
Önce kum torbası ile hedeflerin vurulması, sonrasında sepetlere üç basket atılması lazımdı. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım oldu ve skoru 5-2 yaptı.