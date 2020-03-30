Survivor'da Sercan ve Barış arasında kavga! Acun Ilıcalı çok sinirlendi

Geçtiğimiz günlerde Meryem'in sakatlığından dolayı yarışmadan diskalifiye olamasının ardından Barış, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı için Gönüllüler takımına geçti. Survivor'ın dün akşam yayımlanan 31. bölümünde ise Barış ile eski takım arkadaşı Sercan arasında kavga çıktı.