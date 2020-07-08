Survivor'da Sercan elendi Barış Nisa hakkında söyledikleriyle geceye damga vurdu
Yılın en çok izlenen yayınlarından birisi olan Survivor yine heyecan dolu bir eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'da elenen ismi açıkladı.
Gelecek hafta şampiyonun belli olacağı Survivor’ın 7 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele verdiği yarışmada Sercan, Berkan, Cemal Can, Yasin, Barış ve Elif son 6'ya kalmayı başardı. 3 eleme adayının potada yer aldığı eleme konseyinde en az SMS'i alan yarışmacı adaya veda etti.
111
Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası Survivor eleme adayları belli olmuştu.Bireyselliğin büyük önem kazandığı yarışmada zaman zaman tansiyon yükseldi.
211
Eleme konseyinde Sercan, Berkan ve Yasin arasından en az SMS’i alan isim adaya veda etti.
311
İşte 7 Temmuz Survivor’da elenen isim...
411