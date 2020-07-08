Survivor'da Sercan elendi Barış Nisa hakkında söyledikleriyle geceye damga vurdu

Gelecek hafta şampiyonun belli olacağı Survivor’ın 7 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele verdiği yarışmada Sercan, Berkan, Cemal Can, Yasin, Barış ve Elif son 6'ya kalmayı başardı. 3 eleme adayının potada yer aldığı eleme konseyinde en az SMS'i alan yarışmacı adaya veda etti.