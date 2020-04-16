Survivor'da sembol oyunu kazananları belli oldu Acun Ilıcalı ise bu kez fena kaybetti
İzleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor'da bu kez ayak tenisi oyunu heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut'tan oluşan takım ile Sercan, Yasin ve Ardahan'ın takımı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.
15 Nisan Çarşamba günü yayımlanan Survivor 2020'de heyecan dolu bir mücadele yaşa yaşandı. Yarışmanın son bölümündeki oyunda ayak tenisi oyununda karşı karşıya gelen Sercan, Yasin, Ardahan üçlüsüyle Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Ersin Korkut üçlüsü arasındaki oyun nefesleri kesti.
Ayak tenisi oyunu öncesi kısa bir açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, kazanan takımı doğru tahmin eden yarışmacılara bir sürpriz yaptı ve ödül olarak pilav üstü kavurma, salata ve içecek verileceğini söyledi.
Survivor 2020'de çeyrek final bileti için hayati bir öneme sahip olan Survivor Bireysel Sembol Oyunu'nun kadınlar ve erkekler kazananı belli oldu.
Kazanan isimler birer kolyenin sahibi olurken, bunun haricinde ödül haricinde börek de yemeye hak kazandı. Yarışmacılar, yanlarında takım arkadaşlarından 2'şer ismi de börek yemeye götürdü.