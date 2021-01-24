Survivor'da ortalık adeta karıştı! Acun Ilıcalı: Devam etme şansın yok
Survivor'un son bölümde yarışmacılar arasında ipler gerildi. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı üzücü haber ise olay oldu.
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunlarında büyük gerginlikler yaşandı. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine sıçradı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim çıkardı.
Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.
Konseyde diğer damga vuran an ise Çağrı ve Poyraz arasında oyunlarda yaşanan gerilimdi. Çağrı konseyde yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı.
Çağrı "Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. " dedi.