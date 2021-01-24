Survivor'da ortalık adeta karıştı! Acun Ilıcalı: Devam etme şansın yok

Çağrı "Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. " dedi.