Survivor'da Nusret Gökçe sürprizi! Parkurda rakip oldu!
Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınladı. Tanıtımda Nusret'in Survivor parkurunda yarışarak yer aldığı görülüyor.
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasına Nusret damga vuracak. Kendine has tuz dökme hareketiyle dünyaca tanınan Nusret Gökçe, Dominik'te ödül oyununun kazananına et pişirecek. Nusret'i karşısında gören yarışmacılar, ünlü isme kendisine meydan okudu. Bunun üzerine parkurda yarışmayı kabul eden Nusret, siyah takımdan Atakan'ın rakibi oldu.
İşte Survivor Türkiye - Yunanistan 69. bölüm tanıtımı...
Survivor'ın son bölümünde neler yaşandı?
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da beyaz takım kazandı. Ada konseyine Emre ve Atakan oylarla Yusuf ise otomatikman eleme adayı oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 68. bölümünde siyah ve beyaz takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi ilkinde olduğu gibi siyah takımı 9-10 yenen beyaz takım kazandı.