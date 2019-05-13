Survivor'da Nusret Gökçe sürprizi! Parkurda rakip oldu!

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasına Nusret damga vuracak. Kendine has tuz dökme hareketiyle dünyaca tanınan Nusret Gökçe, Dominik'te ödül oyununun kazananına et pişirecek. Nusret'i karşısında gören yarışmacılar, ünlü isme kendisine meydan okudu. Bunun üzerine parkurda yarışmayı kabul eden Nusret, siyah takımdan Atakan'ın rakibi oldu.