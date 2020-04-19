Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı çileden çıktı

Dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ile Nisa yarıştığı sırada Elif sembollerden birini devirmeden diğerine geçip kazanınca ortam gerildi. Tekrar yapılan atışların ardından ünlüler takımı kaybedince sinirler daha da gerildi. Sercan, “Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum tamam bırak. Gelmeyin” diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itti.