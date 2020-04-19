Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı çileden çıktı
Survivor 2020'de her geçen gün artan stres ve gerginlik 18 Nisan Cumartesi günü yayımlanan yeni bölümde de ekranlara net bir şekilde yansıdı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
TV8'de izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışma Survivor'da finale yaklaşılan her hafta gerginlikler artmaya başladı. Dün geceye ise Acun Ilıcalı ve ünlüler arasında oyun esnasındaki tartışma damga vurdu. Seyircinin nefeslerini tutarak izlediği dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf ise gönüllüler oldu.
Dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ile Nisa yarıştığı sırada Elif sembollerden birini devirmeden diğerine geçip kazanınca ortam gerildi. Tekrar yapılan atışların ardından ünlüler takımı kaybedince sinirler daha da gerildi. Sercan, “Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum tamam bırak. Gelmeyin” diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itti.
"Acun çılgına döndü": Acun Ilıcalı ile ünlüler arasında gerginlikte “Ne oldu abi söyle? Sorun ne merak ettim, neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız” şeklinde öfkeli şekilde sitemde bulundu.
"Gönüllüler kıl payı kaybetti": Acun Ilıcalı'nın anlattığı yeni sistemde ilk defa ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu birleştirildi. Kıran kırana geçen yarışmada bir ara ünlülerin, gönüllülere karşı arayı açtığı yarışmayı kıl payı kazanarak ödül ve dokunulmazlığı kazandılar.