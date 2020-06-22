Survivor'da eleme adayları belli oldu 2. dokunulmazlığı bakın kim kazandı
Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde söylediği isimler ikinci eleme adayını belirlemiş oldu
Finale doğru gidilen Survivor 2020'de çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan Survivor'ın 114. bölümde 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 2. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı, ada konseyinde söylediği isimler ikinci eleme adayını belirlemiş oldu.
Survivor 2020'de çeyrek finale kalan Evrim, Yasin, Nisa, Cemal Can, Elif, Barış, Berkan ve Sercan arasında bireysel dokunulmazlık rekabeti başladı. Çeyrek final ile birlikte değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık için bireysel mücadele veren yarışmacılar, parkuru en iyi derecede tamamlamaya çalıştı.
Survivor yeni bölümde sekiz çeyrek finalist, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk olarak sıralama için yarışmacılar teker teker pistte zamanla yarıştı. Burada oluşan performans sıralaması sonrasında Berkan – Evrim, Elif – Barış, Cemal – Sercan, Nisa – Yasin eşleşmesi ortaya çıktı.
Bu turu geçenler Berkan, Barış, Yasin ve Sercan oldu. Berkan – Barış, Yasin – Sercan eşleşmeleri dokunulmazlık oyununda yarı finali oynadılar.