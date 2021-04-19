Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım konseyde oylarını kullandı. İkinci eleme adayı da belli oldu.
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele sürerken ekranlarda da heyecan devam ediyor. Survivor'ın yayımlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kazanan takım, eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.
Dokunulmazlık oyununda baştan sona kadar büyük bir mücadele içinde, nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Deniz parkuru ile başlayan ve karada atışlar ile sonlanan oyunda seçim avantajını gönüllüler kazandı. Ünlülerden Çağrı ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Berkay sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.
Yüksek tempoda geçen ikinci dokunulmazlık oyununda skor 9-7 olunca en iyiler mücadelesine geçildi. Burada ünlülerden Melis ve Sergen, gönüllülerden Steven ve Ayşe parkura çıktı. İlk karşılaşmada Steven, Sergen'i yendi.
Böylece 10-7 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık sembolünü ise günü beşte 4 yapan Steven aldı.