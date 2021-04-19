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Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı

Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım konseyde oylarını kullandı. İkinci eleme adayı da belli oldu.

Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele sürerken ekranlarda da heyecan devam ediyor. Survivor'ın yayımlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu geceye damga vurdu. Kazanan takım, eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu.

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Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı

Dokunulmazlık oyununda baştan sona kadar büyük bir mücadele içinde, nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Deniz parkuru ile başlayan ve karada atışlar ile sonlanan oyunda seçim avantajını gönüllüler kazandı. Ünlülerden Çağrı ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Berkay sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.

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Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı

Yüksek tempoda geçen ikinci dokunulmazlık oyununda skor 9-7 olunca en iyiler mücadelesine geçildi. Burada ünlülerden Melis ve Sergen, gönüllülerden Steven ve Ayşe parkura çıktı. İlk karşılaşmada Steven, Sergen'i yendi. 

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Survivor'da eleme adayı bakın kim çıktı Poyraz ve Berkay sakatlıktan oynayamadı

Böylece 10-7 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Dokunulmazlık sembolünü ise günü beşte 4 yapan Steven aldı.

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