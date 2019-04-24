Survivor'da büyük kavga kanlı bitti Acun Ilıcalı Yusuf ve Hikmet'i diskalifiye...

Survivor son bölümde ödül oyununda yaşanan Hikmet ve Yusuf kavgasının ardından Acun Ilıcalı, iki yarışmacı hakkında karar verdi. Hikmet ile Yusuf oyun alanından çıkarıldı. Ancak Hikmet ve Yusuf hakkındaki diskalifiye kararı önümüzdeki günlerde belli olacak.