Survivor'da büyük kavga kanlı bitti Acun Ilıcalı Yusuf ve Hikmet'i diskalifiye...
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Salı akşamı yayınlanan bölümünde Yusuf ve Hikmet arasında büyük bir kavga gerçekleşirken, Acun Ilıcalı'nın iki yarışmacıyı diskalifiye edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Tv8 kanalında yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'ın önceki akşam yayınlanan 54. bölümünde ipler gerildi. Ödül oyununda karşı karşıya gelen Yusuf ve Hikmet'in oyun sonundaki kavgası kanlı bitti. Hikmet'in burnu kanarken, Acun Ilıcalı'nın ikiliye hangi cezayı vereceği soru işareti olarak kaldı.
İkinci ödül oyunu sırasında Hikmet ve Yusuf arasında büyük gerginlik yaşandı. Oyun sonunda Yusuf, Hikmet'in kafasına halkayı takınca ortalık karıştı. Hikmet ise oyun halkasını Yusuf'a fırlattı. İkili arasında fiziki müdahaleler yaşandı. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmakta büyük zorluk yaşadı.
Survivor son bölümde ödül oyununda yaşanan Hikmet ve Yusuf kavgasının ardından Acun Ilıcalı, iki yarışmacı hakkında karar verdi. Hikmet ile Yusuf oyun alanından çıkarıldı. Ancak Hikmet ve Yusuf hakkındaki diskalifiye kararı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Kavga sonrası diskalifiye konusu gündeme gelirken Acun Ilıcalı ikili hakkındaki kararı daha sonra açıklayacağını söyledi. Yusuf ve Hikmet'in akıbeti henüz belli olmadı.