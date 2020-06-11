Survivor'da Barış Murat Yağcı rekor kırdı! Survivor tarihinde bir ilk yaşandı

TV8 ekranlarının en çok izlenen ve sevilen yarışması Survivor'da bu sene efsane denebilecek bir kadro yarıştı. Finale sayılı günler kala heyecan doruğa tırmanırken hala rekorlar peşi sıra geliyor. Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Barış Murat Yağcı, en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı, tarihi bir rekora da imza attı.