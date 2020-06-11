Survivor'da Barış Murat Yağcı rekor kırdı! Survivor tarihinde bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen Survivor 2020 yılı ilklerin yılı oldu. Survivor'da Barış Murat Yağcı, resmen tarih yazdı.
TV8 ekranlarının en çok izlenen ve sevilen yarışması Survivor'da bu sene efsane denebilecek bir kadro yarıştı. Finale sayılı günler kala heyecan doruğa tırmanırken hala rekorlar peşi sıra geliyor. Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Barış Murat Yağcı, en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı, tarihi bir rekora da imza attı.
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Barış Murat Yağcı, Survivor'da yaşadığı sakatlıklara rağmen hayranları tarafından yalnız bırakılmadı. Yağcı, SMS sıralamasında üst üste birinci geldi.
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Üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor 'da bir ilke imza attı.
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Instagram takipçi sayısının 1.7 milyona ulaştığı Yağcı'nın son paylaşımına ise gelen yorum sayısı 7.5 milyonu geçti.
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