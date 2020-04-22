Survivor'a kim veda etti belli oldu Yasin'le Barış'a Acun Ilıcalı cezayı kesti

"Bundan sonra 3 ödülde yer alamayacaksınız": Ada konseyinde yarışmacılara bir konuşma yapan Acun, görüntüleri bir daha izlediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Survivor'da daha önce kavga edip 'Sana akşama şunu yapacağım' diye tehditlerini sürdüren yarışmacıları eledik.