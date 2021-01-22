Survivor'a damga vuran diskalifiye Cemal Hünal'ın durumu sarıdan kırmızıya geçti

''Doktorumuz Metin Kuş'un verdiği raporlar var. Maalesef, çok üzülerek söylüyorum Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor. Cemal Hünal çok değerli bir isim ve bu bizim için gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok"