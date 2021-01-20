Survivor yıldızları Serdar Ortaç Ahmet Çakar gibi isimler video gönderip para alıyor
Bir alışveriş sitesi, Serdar Ortaç, Ahmet Çakar, Yunus Günçe gibi ünlü isimlere video çektirip para kazanmaya başladı.
Pandemi sürecinde artan online alışveriş sınır tanımadı. Herkesi şaşırtan bir hizmeti ise ünlü bir online alışveriş sitesi hizmete sundu. Vatandaşları para karşılığında hayranı olduğu ünlü isimlerle buluşturmaya başladı.
Bunun için ayrı bir platform kuran firmanın sisteminde Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Serdar Ortaç, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alço, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören ve Burak Akkul gibi birçok ünlü bulunuyor.
Vatandaşlar, sitede seçtiği ünlü isme belirlenen bir ücret karşılığında istediği mesajı okutuyor. Hatta eşiyle ya da arkadaşlarıyla küs olan vatandaşlar, istediği ünlüyü seçerek kendileri adına özür mesajları da okutmaya başladı.
Sitede yer alan ünlü isimler için belirlenen fiyatlar da dikkat çekti. 95 TL'den başlayan ücretler 708 TL'ye kadar çıkıyor.