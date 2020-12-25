Survivor yıldızı Mert Öcal'ın yeni dizisi belli oldu FOX TV'ye transfer oldu

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da rol aldığı esnada bırakıp Survivor 2020 için Dominik'e giden Mert Öcal, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yarışmanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Öcal'ın yeni kapısı FOX TV oldu.