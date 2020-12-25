Survivor yıldızı Mert Öcal'ın yeni dizisi belli oldu FOX TV'ye transfer oldu
Survivor 2020 yarışmacılarından Mert Öcal, oyunculuğa geri döndü. FOX TV'nin fenomen dizisine transfer oldu.
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da rol aldığı esnada bırakıp Survivor 2020 için Dominik'e giden Mert Öcal, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yarışmanın çok konuşulan isimlerinden biri olan Öcal'ın yeni kapısı FOX TV oldu.
Mert Öcal, FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Survivor Mert Öcal'ın diziye dahil olmasının ardından ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Ancak konu hakkında ne oyuncudan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi.
Mert Öcal: 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.