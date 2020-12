Survivor yıldızı Mert Öcal'ın yeni dizisi belli oldu FOX TV'ye transfer oldu

Mert Öcal: 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.