Survivor yıldızı Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk takipçisini ifşa etti 'Bir ısırsın...'
Survivor 2020 finalistlerinden Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, takipçisinin mesajını ifşa etti. Onuk, mesajı sevgilisine yönlendirdi.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına sonrada gelen Berkan Karabulut, herkesin gönlüne taht kurmuştu. Survivor yarışmasının bitmesine rağmen ise hayatı hala herkes tarafından merak ediliyor. Yarışmanın ardından Berkan, İstanbul'daki hayatına devam ediyor.
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Berkan Karabulut, özel hayatıyla da takdirleri takipçilerinden topluyor. Sosyal medyadaki gözde çiftlerden biri olan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk da kendisi kadar paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Lale Onuk son olarak kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek sevgilisine isyan etti.
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Motivasyona ihtiyacı olduğunu söyleyen Lale Onuk'a bir takipçisi "Yanında babako gibi birisi var sen diyorsun ki motivasyona ihtiyacım var. Şöyle bir ısırsın seni kendine gel" yazdı.
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