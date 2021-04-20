Survivor Yasak Elma Kağıt Ev Maraşlı çakıldı Çukur şaşırttı! Reytingde ilk sıra bakın kimin
19 Nisan 2021'in reyting sonuçları Kağıt Ev, Survivor, Maraşlı, Yasak Elma'yı hüsrana uğrattı. Çukur ise haftalar sonra herkesi şaşırttı.
Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı aldığı Maraşlı'nın son bölümü reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.
Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı Kağıt Ev dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İddia dizi reytinglerde güçlü rakipleri karşısında hüsrana uğradı.
Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşırdığı Çukur'un son bölümüyle reytinglerde herkesi şaşırttı.
Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst ettiği Yasak Elma son bölümüyle zirve yarışına rakiplerini zorlamaya devam etti.