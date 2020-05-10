Survivor yarışmacısı Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı
Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan ve elenen Makbule Karabudak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Acun Ilıcalı'nın Karabudak'ın durumunu yarışmacılara açıklayacağı iddia edildi.
Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alan ve yarışmanın elenen isimlerinden biri olan Makbule Karabudak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'Her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım; sizler de bizim için 'Evde kalın' güzel günler yakın."
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Koronavirüs hastalarını tedavi eden Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı’nın da yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.