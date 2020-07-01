Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı hem de bakın nasıl
Yakın zamanda final heyecanının yaşanacağı Survivor 2020'nin favori yarışmacısı Barış Murat Yağcı, dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı ve rekor kırdı.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor'daki fenomen yarışmacı Barış Murat Yağcı, karakteri ve Survivor'daki performansıyla gönüllere taht kurdu.
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Birçok kişi tarafından Survivor'ın şampiyonu olarak düşünülen Barış Murat Yağcı, Survivor'da yarıştığı esnada sosyal medyada bir ilke imza atıp, dünya rekoru kırdı.
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Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı. Yağcı'nın bu paylaşımına gelen yorumlarla kendisi dünya rekoru kırdı.
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Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu paylaşımı Instagram'da en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı.
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