Survivor yarışmacıları arasında ilk kavga! Parviz Abdullayev ve Yasin Obuz birbirine girdi

TV8 ekranlarında herkesin heyecanla beklediği yarışma Survivor 2020 başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler ilk kez karşı karşıya geldi. Baraka oyununda sert müdahaleler nedeniyle ilk kavgada Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev arasında oldu.