Survivor Turabi'nin değişimi şaşırttı: Görenler gözlerine inanamdı
2013 yılında 'Yetenek Sizsiniz'e katılan Turabi Çamkıran, sırasıyla 2014, 2015 ve 2018'de Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu bir diğer yarışma 'Survivor'da mücadele etti. 2014 ve 2015'te Survivor şampiyonluğunu kazanan Turbo Turabi, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı. 35 yaşındaki sporcu, yıllar içindeki değişimiyla gündem oldu.
Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilenen Turabi Çamkıran, ilk olarak 'Yetenek Sizsiniz' yarışması ile ekranlarda boy gösterirken, yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini kolaylıkla yaparak, hem Eser Yenenler, Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı'dan oluşan jüri üyelerini hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.
SURVİVOR SONRASI OYUNCULUK YAPTI
Üç kez Survivor'a katılan, parkurlardaki başarısı ve hırslı yapısı sayesinde iki şampiyonluk kupası kaldıran 'Turbo' lakaplı sporcu, art arda iki kez Survivor'ı kazanan ilk kişi olurken, Adem Kılıçcı ile yaşadığı sert tartışma günlerce konuşulan All Star 2018'deki üçüncü serüvenini ise 6'ncı sırada tamamladı.
Adını tüm Türkiye'ye duyurduğu fenomen yarışma sonrası kısa bir süre oyunculuk deneyimi yaşayan Turabi, sinema filmleri ve dizide kamera karşısına geçti.
750 BİN DOLAR KAZANDI!
2019 yılında ABD'de katıldığı 'The Challenge: War of the Worlds' yarışmasında da birinci olarak, başarısını yurt dışıuna taşıyan ve 750 bin dolar para ödülü kazanan Turabi Çamkıran, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.