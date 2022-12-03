Survivor Turabi'nin değişimi şaşırttı: Görenler gözlerine inanamdı

Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilenen Turabi Çamkıran, ilk olarak 'Yetenek Sizsiniz' yarışması ile ekranlarda boy gösterirken, yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini kolaylıkla yaparak, hem Eser Yenenler, Hülya Avşar ve Acun Ilıcalı'dan oluşan jüri üyelerini hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı.