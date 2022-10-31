Survivor Turabi'den şoke eden paylaşım! Yarı çıplak görüntülere tepki yağdı: "Turabi sende sapıttın iyice"
TV8 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu merakla beklenen Survivor yarışmasında üst üste iki kez şampiyonluk kupasını kaldıran Turbo Turabi lakabıyla bilenen Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce ‘’Burada kimse bakire ölmez’’ sözleri ile tepkileri üzerine çeken ünlü isim bu kez de 'Los Angeles'ta sıradan bir gün' diyerek yarı çıplak insanların görüntülerini paylaştı.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen Survivor yarışmasında 2014 ve 2015 sezonlarına damga vurarak, üst üste iki kez şampiyon olmayı başaran ve kendine has tavırlarıyla, özlü sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 'Turbo Turabi' olarak bilinen Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Survivor yarışması sayesinde ünlenen ve son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Turabi yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Daha önce iç çamaşırlı kadınlarla çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Turabi, eleştiri oklarının hedefi oldu. Turabi, daha öncesinde kendisine yöneltilen eleştirilere sert bir şekilde cevap vermişti.
Geçtiğimiz aylarda havuz başında kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere "Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım" sözleriyle yanıt vermişti.