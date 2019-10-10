Survivor Turabi ABD'de yaşadığı şoku anlattı Times Meydanı'nda şaşkına döndü

Haftalarca dev posterin olacak: "Bu Gerçek Olamaz! -Bir gün, birileri bana “Mersin, demirtaş mahallesinden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak.” deseydi, kesin inanırdım.