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Survivor Turabi ABD'de yaşadığı şoku anlattı Times Meydanı'nda şaşkına döndü

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında adını tüm Türkiye'ye duyuran Turabi, ABD'de 2. kez katılacağı The Challenge yarışmasının afişini Times Meydanı'nda görünce duygularını takipçileriyle paylaştı.

ABD'de yayınlanan 'The Challenge War Of The Worlds' yarışmasını birincilikle bitiren Turabi Çamkıran, yarışmaya bu yıl da katılarak 2. kez adını şampiyon olmak istiyor. Yarışmanın tanıtımlarını ve afişlerini dünyaca ünlü meydanlarda gören Turabi, o anı takipçileriyle paylaştı.

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Türkiye'den sonra ABD'de de geniş bir hayran kitlesi elde eden Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle şu ifadeleri kullandı: 

Times Meydanı'nda kendisini gören Turabi'nin paylaşımı

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Haftalarca dev posterin olacak: "Bu Gerçek Olamaz! -Bir gün, birileri bana “Mersin, demirtaş mahallesinden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak.” deseydi, kesin inanırdım.

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Herkese teşekkür ederim: "Şaka, şaka. Tabiki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim."

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