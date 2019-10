Survivor Turabi ABD'de yaşadığı şoku anlattı Times Meydanı'nda şaşkına döndü

ABD'de yayınlanan 'The Challenge War Of The Worlds' yarışmasını birincilikle bitiren Turabi Çamkıran, yarışmaya bu yıl da katılarak 2. kez adını şampiyon olmak istiyor. Yarışmanın tanıtımlarını ve afişlerini dünyaca ünlü meydanlarda gören Turabi, o anı takipçileriyle paylaştı.