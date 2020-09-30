Survivor Seda Bursa'da bir kadının eşi tarafından vurulmasına tanık oldu

"Onunla konuştum, gözleriyle yanıt vermesini söyledim"

Aktuğlu, "Silah sesini doğru döndüğümüzde, 500 metre ileride bir adamın silahla ateş ettiğini ve bir kadının yere düştüğünü gördük. Daha sonra aracıma binip, kızım ve eşimle olay yerine intikal ettik. Hedefim silahlı kişiyi, aracımla çarpıp durdurmaktı. Daha sonra yaralının yanına gittim. Sol işaret parmağında, sağ omzunda yaralanma mevcuttu. Bir de yan tarafından vurulmuştu. Kanama olan omzuna avuç yanıyla baskı yaptım. Kanamayı durdurdum. Bir de onunla konuştum, gözleriyle yanıt vermesini söyledim." dedi.