Survivor şampiyonu Merve Oflaz dayak yedi Arka Sokaklar setinde olaylı kavga

Arka Sokaklar dizisinde Bahar komiseri canlandıran Oflaz, konuk olduğu programda “Çekimler sırasında ilginç bir olay yaşadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyorduk. Kalabalık onu taşlayıp sopalarla kovalayacaktı.