Survivor şampiyonu Merve Oflaz dayak yedi Arka Sokaklar setinde olaylı kavga
2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını milyonlara duyurmayı başaran Merve Oflaz, rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin setinde bir amcadan dayak yediğini anlattı.
Survivor'ın tek kadın şampiyonu olarak hafızalara kazınan Merve Oflaz, katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu. Arka Sokaklar dizisinde senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırdıklarından bahseden Oflaz, o esnada yaşananları anlattı.
Arka Sokaklar dizisinde Bahar komiseri canlandıran Oflaz, konuk olduğu programda “Çekimler sırasında ilginç bir olay yaşadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyorduk. Kalabalık onu taşlayıp sopalarla kovalayacaktı.
Gözü dönmüş amcadan dayak yedim: "Tabii taş ve sopalar gerçek değil. Bir yardımcı oyuncu sopasını kaybetmiş. Eline gerçek odun parçası almış. Sahne sırasında gaza gelip kafama birkaç kez vurdu. Yönetmen, ‘Kestik, yeter’ dedikçe dinlemeyip indirdi. Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı."
Peki Merve Oflaz kimdir?
Merve Oflaz, 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul, Beykoz’da doğmuştur. 5 yaşına kadar Beykoz’da büyüdü. Daha sonra Çengelköye taşındılar ve İlkokulu Nursen Fuat Özdayı İlk Öğretim Okulu'nda okudu.