Survivor şampiyonu Cemal Can Seven dünya markasına modeli oldu: As bayrakları as!

Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Cemal Can Canseven başarıdan başarıya koşuyor desek yeridir. Survivor'da yakaladığı başarıyı devam ettiren Cemal Can Seven şimdi de dünyaca ünlü marka Maison Valentino ile bir anlaşma yaptı. Canseven'in fotoğrafları ise hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.