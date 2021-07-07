Survivor şampiyonu Cemal Can Seven dünya markasına modeli oldu: As bayrakları as!
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Seven, dünyaca ünlü marka Valentino'ya model oldu. Çekimler için New York'a giden Cemal Can Seven için fanları sosyal medyada, meşhur 'As bayrakları as' caps'ini hazırladı.
Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Cemal Can Canseven başarıdan başarıya koşuyor desek yeridir. Survivor'da yakaladığı başarıyı devam ettiren Cemal Can Seven şimdi de dünyaca ünlü marka Maison Valentino ile bir anlaşma yaptı. Canseven'in fotoğrafları ise hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Cemal Can Canseven özellikle de son dönemin en popüler isimlerinden biri. Kendisini 7’den 70’e tanımayan yok. Cemal Can'ın, kişisel Instagram'ından paylaştığı çekim fotoğraflarına anında yorum ve beğeni yağdı.
Sürpriz bir şekilde dünyaca ünlü marka Maison Valentino ile anlaşma yaptığı bu pozlarla ortaya çıktı.
New York sokaklarında çanta tanıtımı yapan Canseven tavırlarıyla ve duruşuyla gören herkesi kendine hayran bıraktı.