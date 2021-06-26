Survivor şampiyonu belli oldu! Acun Ilıcalı teklifi açıkladı 8 hediye verdi: Twitter'da Poyraz İsmail krizi

Söz alan Poyraz ise "Rüya gibi gerçekten. İsmail de bu koltuğu sonuna kadar hak etti. İsmail ile rekabetimiz çok güzeldi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hayatta yeni şeyler yaşamayı çok seviyorum. Sonuna kadar yaşadım" dedi.