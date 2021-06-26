Survivor şampiyonu belli oldu! Acun Ilıcalı teklifi açıkladı 8 hediye verdi: Twitter'da Poyraz İsmail krizi
TV8'in nefes kesen yarışması Survivor 2021'in finaline İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kaldı. Acun Ilıcalı'nın gecede açıkladığı sürpriz teklif ve hediyeler olay oldu.
Survivor macerasının kazanını bugün belli oldu. İstanbul'da düzenlenen Survivor finalinde İsmail ve Poyraz şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Herkesin merak ettiği Survivor'da şampiyon kim oldu? sorusunun cevabı oylama sonucu belli oldu.
İşte final gecesinden önce çıkan anlar...
Söz alan İsmail "Düne göre çok fazla bir heyecan var. Buraya kadar gelmek çok büyük bir başarı. Poyraz'ı da tebrik ediyorum. Kadere inanan bir insanım. Koronavirüs yüzünden spordan uzak kaldım." ifadelerini kullandı.
Konuşmasını sürdüren İsmail "Belirsizlik ortamında Survivor'da olmayı çok istiyordum ve hayal ediyordum. Korona benim için kadersel bir şeydi. Hayallerimden ve hedeflerimden koştum' dedi.
Söz alan Poyraz ise "Rüya gibi gerçekten. İsmail de bu koltuğu sonuna kadar hak etti. İsmail ile rekabetimiz çok güzeldi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hayatta yeni şeyler yaşamayı çok seviyorum. Sonuna kadar yaşadım" dedi.